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'Giresun sendromu' tıp literatürüne girdi

Giresun'da bir hastada görülen tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz hastalığı vakası sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada dikkat çekici bir gelişme olarak bilim dünyasında yerini alırken, "Giresun Sendromu" adıyla tıp literatürüne geçti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
’Giresun sendromu’ tıp literatürüne girdi

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Giresun'da bir hastada görülen tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz hastalığı vakası sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada dikkat çekici bir gelişme olarak bilim dünyasında yerini alırken, "Giresun Sendromu" adıyla tıp literatürüne geçti. Tüm organların yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak siroz gelişmesiyle karakterize bir vakayı tanımlayan doktorlar, bu durumu 'Giresun Sendromu' olarak adlandırdı. Belirtileriyle ilgili bilgi veren Dr. Gökhan Aydın, "Nefes darlığı, karında sıvı, toplanması ve halsizlik şikayeti" olarak sıraladı.

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