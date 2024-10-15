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Balıkesir'de damat katliamı! 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de Edremit'te M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi Nezihe Nurçin Ö., ile barışmak için kayınpederi li Rıza Kaya'nın evine gitti. O sıra da Nurçin Ö., kayınpederi, kayınvalidesi Sevim Kaya, baldızı Gülçin Kaya, ile konuşmaya başladı. Aileler arasında tartışma çıktı. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö'yü ardından Sevim Kaya ve Gülçin Kaya'yı bıçakladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Balıkesir’de damat katliamı! 2 ölü, 2 yaralı

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Balıkesir'de Edremit'te M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi Nezihe Nurçin Ö., ile barışmak için kayınpederi li Rıza Kaya'nın evine gitti. O sıra da Nurçin Ö., kayınpederi, kayınvalidesi Sevim Kaya, baldızı Gülçin Kaya, ile konuşmaya başladı.

Aileler arasında tartışma çıktı. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö'yü ardından Sevim Kaya ve Gülçin Kaya'yı bıçakladı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Gülçin Kaya'nın ile Sevim Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nezihe, ve Ali Rıza Kaya'yı hastaneye kaldırıldı. Ali Rıza'nın hayati tehlikesi bulundığu, Nezihe'nin tedavisinin devam ettiğini öğrenildi.

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