Adana’da eşini ve oğlunu canice katletmişti! O sanığın cezası belli oldu

Adana'da eşini ve oğlunu bıçaklayarak öldüren Cem Suna 'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Sanık mahkemede mağdur olduğunu iddia etti. Deniz Suna 'nın annesi Neriman Toker , "Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler; belki o zaman biraz daha rahatlarım" dedi.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede, 19 Ağustos 2023'te emekli Cem Suna ile eşi Deniz Suna ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese gelen polis, daireye girdiğinde, aileyi kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde Deniz Suna ile oğlu Alperen'in öldüğü belirlendi. Yaralı Cem Suna ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yıllık eşi Deniz Suna'yı 39, oğlu Alperen'i ise 49 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen, kendisinde de 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, tedavisinin ardından taburcu edilip, 4 Eylül 2023'te tutuklandı.

Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA)

SAVUNMASI PES ARTIK DEDİRTTİ

Tutuklu sanık Cem Suna, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Suna, "Bugüne kadar sustuysam, adalete olan güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önüne geliyor. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi.

Mahkeme heyeti Cem Suna'yı hakkında 'eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme' ve 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı.