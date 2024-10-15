PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da eşini ve oğlunu canice katletmişti! O sanığın cezası belli oldu

Adana'da eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna’yı (16) bıçaklayarak öldüren Cem Suna (47), ‘Eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:29 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:31
Adana’da eşini ve oğlunu canice katletmişti! O sanığın cezası belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'da eşini ve oğlunu bıçaklayarak öldüren Cem Suna'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Sanık mahkemede mağdur olduğunu iddia etti. Deniz Suna'nın annesi Neriman Toker, "Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler; belki o zaman biraz daha rahatlarım" dedi.

Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA) Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA)

EŞİNİ VE OĞLU CANİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede, 19 Ağustos 2023'te emekli Cem Suna ile eşi Deniz Suna ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese gelen polis, daireye girdiğinde, aileyi kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde Deniz Suna ile oğlu Alperen'in öldüğü belirlendi. Yaralı Cem Suna ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yıllık eşi Deniz Suna'yı 39, oğlu Alperen'i ise 49 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen, kendisinde de 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, tedavisinin ardından taburcu edilip, 4 Eylül 2023'te tutuklandı.

Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA) Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA)

SAVUNMASI PES ARTIK DEDİRTTİ

Tutuklu sanık Cem Suna, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Suna, "Bugüne kadar sustuysam, adalete olan güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önüne geliyor. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi.

Mahkeme heyeti Cem Suna'yı hakkında 'eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme' ve 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Adana’da eşini ve oğlunu canice katletmişti! O sanığın cezası belli oldu

Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA) Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA)

'KARARDAN MUTLU DEĞİLİM, KELLESİNİ İSTİYORUM'

Duruşmaya katılan Deniz Suna'nın annesi Neriman Toker (64), "Eline bir kağıt almış, 'çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim' diyerek bizlere yarım saat masal anlattı. Benim kızımı ve torunumu canice katleden katil, o kadar rahat ki anlatamam. Karardan hiç mutlu değilim. Onun kellesini istiyorum. Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler, belki o zaman biraz daha rahatlarım. Üzüntümden bütün organlarım iflas etmiş durumda. Acımı dindiremiyorum ancak o katilin aynı işlemleri görmesini bekliyorum. Benim çocuğum ve torunum ağlayarak gitti. Benim çocuğum komşusuna, 'Aleyna kurtar, bizi lime lime kesiyor' demiş ve sonra sesi kesilmiş" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e devlet diyemem çıkışı: Ülkemize uzanan tehdidi görüyoruz
Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!
SIR 20 KM | Rojin Kabaiş’in cansız bedeni bulundu! Rojin boğuldu mu öldürüldü mü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Talabani’den küstah sözler! Türkiye’ye ’işgalci’ deyip PKK/YPG’ye Kardeşlerim dedi... Barzaniler ile Kandil’i masaya oturtma planı çöktü
Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık
Esra Erol’u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk’un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı
Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor
Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etmişti! İtirafçı her şeyi anlattı: Işıklarda sıkacaksın | 100 bin dolar teklifi!
CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı
AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Bakan Fidan’dan ’iki devletli çözüm’ vurgusu
Fenerbahçe United! Bir Manchester’lı daha geliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM’e uyarı: Uzattığım eli sabote edilmesin devlet terörle masaya oturmaz | Öcalan’a çağrı: Terörün bittiğini ilan et
Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!
SON DAKİKA