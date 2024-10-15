Adana’da eşini ve oğlunu canice katletmişti! O sanığın cezası belli oldu

Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (DHA)
'KARARDAN MUTLU DEĞİLİM, KELLESİNİ İSTİYORUM'
Duruşmaya katılan Deniz Suna'nın annesi Neriman Toker (64), "Eline bir kağıt almış, 'çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim' diyerek bizlere yarım saat masal anlattı. Benim kızımı ve torunumu canice katleden katil, o kadar rahat ki anlatamam. Karardan hiç mutlu değilim. Onun kellesini istiyorum. Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler, belki o zaman biraz daha rahatlarım. Üzüntümden bütün organlarım iflas etmiş durumda. Acımı dindiremiyorum ancak o katilin aynı işlemleri görmesini bekliyorum. Benim çocuğum ve torunum ağlayarak gitti. Benim çocuğum komşusuna, 'Aleyna kurtar, bizi lime lime kesiyor' demiş ve sonra sesi kesilmiş" dedi.