Bursa’da torun dehşeti!

Bursa'da önceki gün korkunç torun dehşeti yaşandı. Orhaneli'nde 16 yaşında M.K., arkadaşı 17 yaşındaki Ufuk Can Us ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Daha sonra M.K., Ufuk Can Us ve diğer arkadaşı ile dede Mustafa Macar'ın (78), ziynet eşyasını çalmak için dağ evine gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlarla dede arasında tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. M.K. eline balta ve bıçak aldı. Gözü dönen çoçuk M.K., bıçakla ve baltayla Mustafa Macar, dedenin sevgilisi Cavidan Aydın ve arkadaşı Ufuk Can Us'u katletti. Sonra M.K. ve diğer arkadaşı olay yerinden kaçtı.

2 CESET EVDE, 1 CESET BAHÇEDE BULUNDU

Haber alamayan yakınları merak edip eve gitti. Şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Ufuk Can bahçede, 2 kişide evin içinde gören yakınları, jandarmaya haber verdi. M.K. ve arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

Muharrem DOĞANTEZ