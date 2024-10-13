Manisa’da kahreden olay! Elektrik akımına kapılan genç öldü

Manisa'da 13 Haziran'da bir çiftlikteki yüzme havuzunun bakımını babası Bülent Sakal (60) ile yapmaya giden lise 3. sınıf öğrencisi Sarp Sakal (16) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bilirkişi incelemesinde çiftlikte kaçak akım rölesi olmadığı tespit edildi. Çiftlik sahibi Selmin Karaosmanoğlu'nun (79) taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Oğlu kollarında can veren baba Bülent Sakal, "Oğlum 500 liralık kaçak akım rölesi olmuş olsaydı şu an hayatta olacaktı. Milyonlarca lira değerinde 20 bin dönümlük arazi üzerine kurulu çiftlikte kaçak akım rölesi yok. En acısı da 27-28 yıldır işlerini yaptığım çiftlik sahipleri arayıp başsağlığı bile dilemedi" dedi.

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