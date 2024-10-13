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Belediye Başkanı'ndan en güzel jest!

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, kendisinden evinin önüne park isteyen çocuğa kayıtsız kalmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Belediye Başkanı’ndan en güzel jest!

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Erzurum Aziziye'de yaşayan 9 yaşındaki Mahir, özel gereksinimleri nedeniyle evinin uzağında bulunan çocuk parkına gidemiyordu. Çocuk, bu durumu Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'a ileterek evinin önüne bir park yapılmasını istedi. Başkan Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mahir'in isteğine kayıtsız kalmadı. Başkan Akpunar, "Mahir 9 yaşında. Akdağ Mahallemizde yaşıyor ve 'özel gereksinimli' olduğu için evinin çok uzağında kalan çocuk parkına bile gidemiyor. Bu yüzden Başkan Amca'sından evinin önüne park yapmasını istemiş. Sana söz balam! İstediğin parkı hemen yarın, hem de evinin bahçesine kuruyoruz. Yeter ki, sen iste. Yeter ki, sen gül" ifadelerini kullandı. Başkan Akpunar'ın bu duyarlı yaklaşımı, sosyal medyada büyük takdir topladı.

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