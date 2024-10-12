Esra Erol’da gündeme gelen ’Mehdi’ büyük patladı! İşte skandalın detayları...

Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren sahte mehdi olayı bomba etkisi yaratmıştı. Kendini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütü 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı', merkezini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne taşıdı. Yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte 2 yıllığına kiraladığı yerde yaşayan Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı anlaşıldı.

DAHA ÖNCE DE KAÇAK KAZI YAPMIŞLARDI

Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla dün sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çabuk ve tarikat üyeleri, daha önce kaçak kazı yaparken yakayı ele vermişti.