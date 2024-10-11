İstanbul’da bir restorandan müşterisine garip soru: Linkedin hesabın var mı?

İstanbul Boğazı'ndaki mekanlar müşterileri için ilginç kriterler getirmeye başladı! Bunun son örneği bir müşterinin sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. Söz konusu müşteri gitmek istediği mekanın kendisinden Linkedİn hesabı istediğini vurguladı. Hatta sosyal medya takipçilerinin bile araştırıldığını anlattı. Söz konusu müşteri "İlla herkeste her gün davete gider gibi hazırlanıp koyduğu fotoğraflar mı olmalı? Çok sinir bozucu ve görselliğe dayalı bu seçme şeklinizi kınıyorum! Yazık" ifadelerini kullandı.

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