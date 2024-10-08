PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

7 yaşındaki Aye Ahmet, babasının verdiği böbrek ile hayata sarıldı

Aye Ahmet henüz 7 yaşındaydı. Doğuştan böbrek hastasıydı. Sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorundaydı. 34 yaşındaki babasının verdiği böbrek ile hayata sarıldı. Yoğun bakımdan çıktı. İlk kez kana kana suç içmenin mutluluğunu yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
7 yaşındaki Aye Ahmet, babasının verdiği böbrek ile hayata sarıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki Aye Ahmet, 2 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdürüyordu. Kızının yaşaması için nakilden başka çare olmadığını gören baba Behruz Ahmet (34), çocuğuna böbreğini vermek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonucunda babadan alınan böbrek, kızına nakledildi.

2 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU
Prof. Dr. Murat Demirbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: Aye, doğuştan böbrek hastası, son iki yıldır diyalize giriyor. Gerçekten sıkıntılı bir hayat yaşadı. Babasından aldığımız böbrekle hayata tekrar tutundu. Şu anda kana kana su içebiliyor. Babasından aldığımız böbreği de ilk defa retroperitonoskopik dediğimiz sırttan çıkartarak kapalı yöntemle yaptık. O açıdan özellikli bir ameliyattı." Bu arada retroperitonoskopik yöntem hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Demirbaş, "Retroperitonoskopik yöntem, hastanın sırtından kapalı olarak gerilerek böbreği çıkartılmasıdır" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
The Evidence
Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?
İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?
Milli Takım ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’ten TAKVİM’e özel açıklamalar!
Türk Telekom
Katil Timur Cihantimur’un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Futbol dünyası ikiye bölündü! Icardi’nin Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
SON DAKİKA