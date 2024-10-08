7 yaşındaki Aye Ahmet, babasının verdiği böbrek ile hayata sarıldı

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki Aye Ahmet, 2 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdürüyordu. Kızının yaşaması için nakilden başka çare olmadığını gören baba Behruz Ahmet (34), çocuğuna böbreğini vermek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonucunda babadan alınan böbrek, kızına nakledildi.

2 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU

Prof. Dr. Murat Demirbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: Aye, doğuştan böbrek hastası, son iki yıldır diyalize giriyor. Gerçekten sıkıntılı bir hayat yaşadı. Babasından aldığımız böbrekle hayata tekrar tutundu. Şu anda kana kana su içebiliyor. Babasından aldığımız böbreği de ilk defa retroperitonoskopik dediğimiz sırttan çıkartarak kapalı yöntemle yaptık. O açıdan özellikli bir ameliyattı." Bu arada retroperitonoskopik yöntem hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Demirbaş, "Retroperitonoskopik yöntem, hastanın sırtından kapalı olarak gerilerek böbreği çıkartılmasıdır" diye konuştu.