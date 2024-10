Konya'da yaşayan M.Y.B. (24), eniştesi Oktay Can Anlı'nın (26), önceki gün evine gitti. M.Y.B., Oktay Can Anlı ile "Ablamla çok tartışıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. M.Y.B. yanında getirdiği tabanca ile eniştesine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, Oktay Can Anlı'yı hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

