Müslüme’nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı

Karaman'da kış mevsimini geçirmek için Mersin'in 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra, kızları Müslüme'nin (3) kaybolduğunu fark etti. Ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi. Müslüme'nin mezarındaki mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak görüldü. Polis, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı, yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Müslüme'nin mezarının üzerindeki bir emzik ise dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada tepki oluşturdu. Mezarı kayda alan vatandaş, 'Hayattayken sahip çıkamadığınız çocuklara en azından mezarındayken sahip çıkalım' dedi.

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