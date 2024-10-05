PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Müslüme'nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı

Mersin’de 3 yıl önce öldürülen Müslüme Yağal’ın cenazesi Karaman’daki Kazalpa Mezarlığı’na gömüldü. Ancak kızın mezarındaki beşik şeklinde yapılan mermer kaplamanın tahrip edildiği görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Müslüme’nin mezarındaki mermer kaplama kırıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karaman'da kış mevsimini geçirmek için Mersin'in 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra, kızları Müslüme'nin (3) kaybolduğunu fark etti. Ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi. Müslüme'nin mezarındaki mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak görüldü. Polis, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı, yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Müslüme'nin mezarının üzerindeki bir emzik ise dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada tepki oluşturdu. Mezarı kayda alan vatandaş, 'Hayattayken sahip çıkamadığınız çocuklara en azından mezarındayken sahip çıkalım' dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor
Öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesi kabul edildi | Özel ders vermek artık yok
EMEKLİ MAAŞINA YÜKSEK FORMÜL | 2024-2025 yılları arasındaki aylık farkı gideriliyor
Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün para dolu 3 zarfı kayboldu!
Fatih’te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
CANLI | Hamaney konuştu İsrail Lübnan’ı bombaladı! Kassam Tugayları’nın lideri öldürüldü
Başkan Erdoğan Sykes-Picot’un 108. yılında uyardı: Göz yummayacağız! Uzman isim A Haber’de açıkladı: Yeni Sykes-Picot’un hedefi Büyük İsrail
Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz kamerada | Yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te İsrail’e rest: Arz-ı Mev’ud’u iyi biliriz | ABD’ye Batı’ya ayar!
Kim Milyoner Olmak İster’de aylar sonra bir ilk! Yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye dışa bağımlılığını %20’lere düşürdü | Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür
Şahan Gökbakar’ın kaçak villası için iddianame: 10 yıla kadar hapsi isteniyor
E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda yakalandı
Galatasaray’da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı
Hamaney’den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı ’Gerekirse yeniden vururuz’ dedi
SON DAKİKA