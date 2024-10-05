Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un Hale Alanson'la yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı sanatçı Eda Alanson (50), ani gelişen hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eda Alanson'un annesi Hale Alanson da 2021 yılında yaşamını yitirmişti. Mazhar Alanson, başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı "Kirpi" isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson'la birlikte kamera karşısına geçmişti. Eda Alanson, MFÖ'nün 10 yıl aradan sonra çıkardığı albümleri "AGU"nun ilk şarkısı "Muaf"ın sözlerini yazmış, babası Mazhar Alanson da bestelemişti.

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