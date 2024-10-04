Tekirdağ’da platonik aşk cinayete dönüştü! Korkunç olayda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşık dehşet saçtı.. 1 kişi hayatını kaybettiği olayda, 1'i polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan E.U. ise kısa süre sonra yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşık dehşet saçtı.. 1 kişi hayatını kaybettiği olayda, 1'i polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan E.U. ise kısa süre sonra yakalandı.
KAFASINA HEDEF ALDI
Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki E.U., uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında hedef aldı. Saldırgan önce, F.Ö'nün yanında oturan Barkın Perçin'in kafasına silahını doğrultarak ateş etti ardından F.Ö.'yü hedef aldı.
Zanlı, olayın ardından çalıştığı iş yerine giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.
KAÇIŞ VE POLİSİN YARALANMASI
Saldırgan, olayın ardından çalıştığı iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen E.U., polis tarafından durdurulmak istendi. Polis ekipleri saldırgana, silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu.
Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu.
Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafasından vurulan 34 yaşındaki Barkın Perçin, olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.
KARŞILIKSIZ AŞKI ÜZERİNE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ!
Saldırgan, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı iddia edildi.
Katil zanlısı E.U., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, saldırının detayları araştırılıyor.