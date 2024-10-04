Tekirdağ’da platonik aşk cinayete dönüştü! Korkunç olayda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Saldırgan iş yeri aracı ile kaçmaya çalıştı (İHA) Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırının gerçekleştiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği olay yeri (İHA)



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasından vurulan 34 yaşındaki Barkın Perçin, olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KARŞILIKSIZ AŞKI ÜZERİNE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ!



Saldırgan, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı iddia edildi.

Katil zanlısı E.U., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, saldırının detayları araştırılıyor.