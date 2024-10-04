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Narin cinayeti araştırılırken 2020'de kaybolan Miraç'la ilgili bilgiye ulaşıldı

Narin Güran cinayetini araştıran Jandarma timleri, 2020 yılının, Kurban Bayramında kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’e dair bilgiye ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Narin cinayeti araştırılırken 2020’de kaybolan Miraç’la ilgili bilgiye ulaşıldı

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Diyarbakır Bağlar Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili 12 kişi tutuklandı. Ancak katilin kim olduğu hala aydınlanmadı. Sadece Tavşantepe'de son 10 yılda birçok çocuğun kaybolduğu veya şüpheli şekilde öldüğü anlaşıldı. Jandarma timleri, Narin cinayetini araştırırken, Dicle Kelekçiler Köyü'nde 31 Temmuz 2020'de kaybolan Miraç Çiçek (4) ile ilgili de önemli bir bilgiye ulaştı. Misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırıldığı düşünülen Miraç'ın dosyası yeniden incelemeye alındı. Savcılığın 42 ayrı senaryo üzerinde durduğu vurgulandı.

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