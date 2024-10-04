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Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2023'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde ortalama 240 bin taşıt geçerken, bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2023'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde ortalama 240 bin taşıt geçerken, bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 21:03
Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2023’te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden günde ortalama 240 bin taşıt geçerken, bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2023'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde ortalama 240 bin taşıt geçerken, bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU:

A: 390 bin

B: 290 bin

C: 190 bin

D: 90 bin

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: 190 bin

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