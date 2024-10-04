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Esenyurt'ta araç kundaklayan maskeli şahıslar kayıplara karıştı!

İstanbul Esenyurt'ta maskeli 3 şüpheli, park halindeki bir aracı benzin dökerek kundaklamaya çalıştı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kaçan zanlıları arıyor.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 09:36
Esenyurt’ta araç kundaklayan maskeli şahıslar kayıplara karıştı!

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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki bir aracı benzin dökerek ateşe vermeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı.


Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt'un Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, kimliği belirsiz maskeli 3 kişi, sokak üzerinde park halindeki bir araca benzin dökerek kundaklamaya kalkıştı.

Araçta maddi hasar meydana geldi (Fotoğraf: İHA)Araçta maddi hasar meydana geldi (Fotoğraf: İHA)

OLAY YERİNDEN KOŞARAK KAÇTILAR

Şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde çalışma yaparken, emniyet güçleri şüpheli şahısların yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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