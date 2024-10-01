Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı? Halkalı güneş tutulmasında okunacak dualar neler?

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle haber verdi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümünden, ne de hayatından dolayı tutulmaz! Ancak onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Onları gördüğünüzde hemen namaza durun!"

Anadolu Ajansı

Ebu Musa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zamanında güneş tutuldu da korkarak kalktı ve şöyle buyurdu: "Allah'ın gönderdiği bu ayetler hiç kimsenin ölümü ve hayatı için olmaz! Fakat Allah onu kullarını korkutmak için göndermektedir. Güneş tutulması gibi bir şey gördüğünüz vakit, Allah'tan korkarak istiğfar ve O'nu anmaya yönelin!"

İbni Hibban 2836, Buhari 1033, Müslim 912/24, Ebu Avane 2/367, Nesei 1502, İbni Huzeyme 1371, Ebu Ya'la 7302, Begavi Mesâbîh 1051