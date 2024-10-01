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Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı? Halkalı güneş tutulmasında okunacak dualar neler?

Birçok ülkeden gözlemlenme şansı bulunan güneş tutulması ile ilgili hadisler merak konusu! İslam dininde güneş tutulmasının anlamı nedir? Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı? Güneş tutulması ile ilgili ayetler ve hadisler neler? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:11 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:13
Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı? Halkalı güneş tutulmasında okunacak dualar neler?

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Güneş tutulması İslam dininde önemli bir yere sahip. Müslümanlar için bu tür doğa olayları ilahi bir mesaj olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz güneş tutulduğunda dua eder ve namaz kılardı. Güneş tutulmasıyla ilgili hadisler ve ayetler bu olayların ruhsal ve sosyal boyutlarını derinlemesine anlamak için önemli.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından / doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya Güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5). Hadis-i Şeriften anlaşılacağı üzere Güneş ve Ay tutulması sırasında ibadet etmek yapılabilecek en hayırlı iştir.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Güneş tutulmasında okunacak hadisler

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (s.a.v), oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından / doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya Güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin."

(Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5)

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle haber verdi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümünden, ne de hayatından dolayı tutulmaz! Ancak onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Onları gördüğünüzde hemen namaza durun!"

Müslim 914/28, Buhari 1014, Nesei 1460, Darekutni 2/65, Hâkim 1/331, Tabarani Mucemu'l-Kebir 13090, İbni Hibban 2828, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/109, Albânî Cami 1644

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Ebu Musa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zamanında güneş tutuldu da korkarak kalktı ve şöyle buyurdu: "Allah'ın gönderdiği bu ayetler hiç kimsenin ölümü ve hayatı için olmaz! Fakat Allah onu kullarını korkutmak için göndermektedir. Güneş tutulması gibi bir şey gördüğünüz vakit, Allah'tan korkarak istiğfar ve O'nu anmaya yönelin!"

İbni Hibban 2836, Buhari 1033, Müslim 912/24, Ebu Avane 2/367, Nesei 1502, İbni Huzeyme 1371, Ebu Ya'la 7302, Begavi Mesâbîh 1051

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