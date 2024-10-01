Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı? Halkalı güneş tutulmasında okunacak dualar neler?

Güneş tutulması İslam dininde önemli bir yere sahip. Müslümanlar için bu tür doğa olayları ilahi bir mesaj olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz güneş tutulduğunda dua eder ve namaz kılardı. Güneş tutulmasıyla ilgili hadisler ve ayetler bu olayların ruhsal ve sosyal boyutlarını derinlemesine anlamak için önemli.
Anadolu Ajansı
Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından / doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya Güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5). Hadis-i Şeriften anlaşılacağı üzere Güneş ve Ay tutulması sırasında ibadet etmek yapılabilecek en hayırlı iştir.
Anadolu Ajansı
Güneş tutulmasında okunacak hadisler
Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (s.a.v), oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından / doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya Güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin."
(Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5)