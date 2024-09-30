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Osmaniye'de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 18 gözaltı

Osmaniye'de mide bulandıran bir olay yaşandı. 14 yaşındaki kız pedagog eşliğinde verdiği ifadede cinsel istismara uğradığını söyledi. Kızın ismini verdiği 18 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:53
Osmaniye’de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 18 gözaltı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar (İHA)Osmaniye'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar (İHA)

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesinde meydana geldi.

Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız pedagog eşliğinde ifade verdi (İHA)Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız pedagog eşliğinde ifade verdi (İHA)

İddiaya göre, pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki E.B.'nin ismini verdiği 18 kişi jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

18 kişi gözaltına alındı (İHA)18 kişi gözaltına alındı (İHA)

Çocuk istismarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 gündür gözaltında bulunan 18 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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