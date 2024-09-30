Osmaniye’de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesinde meydana geldi.

Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız pedagog eşliğinde ifade verdi (İHA)

İddiaya göre, pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki E.B.'nin ismini verdiği 18 kişi jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.