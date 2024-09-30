Kürşat Elitaş, egzoz patlaması tartışması yüzünden başından vurularak hayatını kaybetti

Okat'ta Kürşat Elitaş (45), motofest festivali alanına gitti. Motosikletiyle egzoz patlatmaya başladı. Festivale katılan Osman İşeri ile Kürşat Elitaş arasında egzoz patlatma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek arttı.

Gözü dönen Osman İşeri, belindeki silahı çıkardı. Ateş açmaya başladı. Çıkan arbedede Kürşat Elitaş, baş kısmından, Ahmet Kuvan ise omuz kısmından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaralı Kürşat Elitaş'ı ve Ahmet Kuvan'ı Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz Kürşat Elitaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Kuvan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Osman İşeri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.