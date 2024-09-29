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Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ahu Tuğba‘nın cenazesi 26 gün sonra Amerika’dan İstanbul’a getirildi. Atlas’ta töreni düzenlendi. Ama Yeşilçam’dan dostlarının olmaması büyük tepki çekti. Kızı Anjelik, “Vefasızlık var“ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık

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Yeşilçam efsanelerinden Ahu Tuğba (69), ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte yaşadığı evde 1 Eylül'de KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla dün İstanbul'a getirildi. Usta oyuncu için bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. 26 gün sonra yapılan cenaze törenine sevenleri katıldı. Ancak Yeşilçam'dan katılan dostlarının olmaması ise dikkati çekti. Törenin ardından oyuncunun cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

'YAZIKLAR OLSUN'
Atlas Sineması'nda anma törenine Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Nuri Alço, Serpil Çakmaklı ve Serpil Örümcer katıldı. Çakmaklı, cenazeye sanat dünyasından az kişinin katılmasına sert tepki gösterdi. Oyuncu, "Şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun. Vefasızlık her zaman var" şeklinde konuştu.

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