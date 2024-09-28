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Hasan Alpargün'e 62 müebbet+ 865 yıl

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Hasan Alpargün’e 62 müebbet+ 865 yıl

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Alpargün, şunları iddia etti: "1975 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inşaat yaptım. Binada büyük tadilatlar yapılmıştır. Taşıyıcılara ve kolonlara fiziki müdahaleler vardır. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum, 73 yaşındayım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

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