Bingöl’de ölüm geçidi: Üniversite öğrencisi Evin hayatını kaybetti

Bingöl'de kaldığı kız yurdundan çıkıp, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Evin Özel (18), hayatını kaybetti.

Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü (AA)

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Evin Özel'e, Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil çarptı.

Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü (AA)

ÜNİVERSİTELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü (AA)

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Özel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Y.E. ise gözaltına alındı.

Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü (AA)

YURTTA KALAN DİĞER ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.