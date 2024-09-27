Türkiye Güzeli İdil Bilgen atandığı köyde görevine başlamadı!

2024 Miss Turkey birincisi doktor İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl'de Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. 9 Eylül'de ataması yapılan Bilgen'in 15 günlük başvuru süresi önceki gün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl'deki görevine başlayabilecek. Doktorun mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek. Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti. Sosyal medyada İdil Bilgen'in 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'ye gitmeyeceği yazılıp-çizilmişti.

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