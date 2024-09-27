SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türkiye Güzeli İdil Bilgen atandığı köyde görevine başlamadı!

Türkiye Güzeli seçilen doktor İdil Bilgen, Bingöl Yayladere’ye atandı. Ancak görevine başlamadı. Sırra kadem bastı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Türkiye Güzeli İdil Bilgen atandığı köyde görevine başlamadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Miss Turkey birincisi doktor İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl'de Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. 9 Eylül'de ataması yapılan Bilgen'in 15 günlük başvuru süresi önceki gün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl'deki görevine başlayabilecek. Doktorun mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek. Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti. Sosyal medyada İdil Bilgen'in 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'ye gitmeyeceği yazılıp-çizilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
BDDK duyurdu! Kredi kartlarında yeni düzenleme: 60 aya kadar yapılandırma imkanı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı!
ABD’nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail’e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar...
Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
SON DAKİKA