Gaziantep amatör futbol camiasında lisans skandalı

Gaziantep'te yeşil sahalarda eşine ender rastlanan bir skandal yaşandı. Suriyeli futbolcu Abdurrahman Cüneyd, iki yıl önce Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'e yerleştikten sonra 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Gençlik'in seçmelerine katıldı. Türk vatandaşı olmayan Cüneyd, kendisine benzeyen ve Türkiye vatandaşlığına geçmiş olan kuzeni Hüseyin Leyla'nın kimliğiyle futbolcu lisansı aldı.

18 MAÇTA OYNADI

Karşıyaka Gençlik'te forma giymeye başladı. Hüseyin Leyla olarak tanınan Cüneyd, 2023 Kasım'da Karkamış Barak Spor'a transfer olup sözleşme imzaladı. Burada 18 resmi maça çıktı. Sezon boyunca attığı 10 gol ile takımına önemli katkılar sağladı. Karkamış, en yakın rakibi olan Gazikent'i son maçta Cüneyd'in de attığı golle 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Süper Amatör Ligi'ne çıktı. İkinci olan Gazikent'in yöneticileri, sahtekarlığı fark edince Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz edip haklarını aradı. Tahkim Kurulu, Karkamış'ın 3 puanını silip Gazikent'in şampiyon olduğunu kararlaştırdı. Karara itiraz eden Karkamış yöneticileri, "Bizim kusurumuz yok. Futbolcuyu biz transfer ettik. Futbolcuya lisans çıkaran Karşıyaka Gençlik kulübü kusurludur" savunmasını yaptı. İtirazla ilgili henüz son karar açıklanmadı.