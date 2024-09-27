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Erzurum'dan akılalmaz olay! 6 yaşındaki Emre'yi ezdi balkondan düştü süsü verdi

Erzurum'da kendisini okuldan eve getiren servis minibüsünün çarpıp üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi Emre Kara (6), ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu evinin önüne bırakıp, balkondan düştüğünü söyleyen ve kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:53
Erzurum’dan akılalmaz olay! 6 yaşındaki Emre’yi ezdi balkondan düştü süsü verdi

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Olay 24 Eylül saat 14.30 sıralarında Erzurum Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi.

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Evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Emre Kara, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi.

6 yaşındaki Emre Kara servis minibüsünün altında kaldı (DHA)6 yaşındaki Emre Kara servis minibüsünün altında kaldı (DHA)

6 YAŞINDAKİ EMRE MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI
Ancak bu sırada Kara, hareket eden minibüsün altında kaldı. Minibüsün üzerinden geçtiği Emre Kara, ağır yaralandı. Bir süre ilerledikten sonra durumu fark eden sürücü B.A., aracı durdurdu, Emre Kara'yı yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, B.A. çevrede toplanan kalabalığa çocuğun balkondan düştüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 yaşındaki Emre Kara hastanede yaşam mücadelesi veriyor. (DHA)6 yaşındaki Emre Kara hastanede yaşam mücadelesi veriyor. (DHA)

Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Kara, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücü B.A., aracı durdurdu, Emre Kara’yı yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı. (DHA)Sürücü B.A., aracı durdurdu, Emre Kara’yı yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı. (DHA)

SERVİSÇİ VURDUKTAN SONRA ÜSTÜNDEN GEÇİYOR
Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara, servis şoföründen şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ben şehir dışındaydım, haberim yoktu. Binanın görevlisi telefon açıp 'Çocuğun düşmüş, ambulansa attık götürüyoruz, bilginiz olsun hastaneye gelin' dedi. Ben hastaneye zamanında yetiştim. Eşimi aradım o da çıktı geldi. Okuldan kendi servisi getirip bırakıyor, çocuğun üstünden geçiyor, o şekilde bırakıp kaçıyor. Servisçi beni aradı."

Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara (DHA)Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara (DHA)

"Güvenlik kameralarına yansıyor ama bana 'ben çocuğa vurmadım, bilmiyorum çocuk balkondan düşmüş' diyerek inkar etti. Görmüyor, hiç durmuyor ki orada çocuk iner inmez önünden çocuğa vurup üzerinden geçiyor. Şu an hayati tehlikesi var, beyin kanaması var. Çocuğumu görüyor vurduktan sonra üstünden geçiyor. Sonradan gelip çocuğu elinde poşeti tutar gibi alıyor. Götürüp binanın önüne bırakıyor, diyor ki 'Bu balkondan düşmüş' Şikayetçiyim."

Apartman görevlisi Okan Altay servis şoförünün çocuğu araçla ezdikten sonra getirip binanın bahçesine bıraktığını kameralardan öğrendiklerini söyledi. (DHA)Apartman görevlisi Okan Altay servis şoförünün çocuğu araçla ezdikten sonra getirip binanın bahçesine bıraktığını kameralardan öğrendiklerini söyledi. (DHA)

'BALKONDAN DÜŞTÜ SÜSÜ VERİYOR'
Olay günü servis şoförünün ters şeritten girip öğrenciyi indirdiğini söyleyen bina görevlisi Okan Altay da, "Araçtan inen Emre minibüsün önünden geçip eve gelmek isterken şoför hareket edip çocuğu altına alıyor. Biraz gittikten sonra duruyor ve dönüp baktığında çocuğu ezdiğini fark ediyor. Gelip çocuğu kucağına alarak binanın, balkonun dibine bırakıyor. Soranlara da 'Balkondan düştü' süsü veriyor. Biz kameralar olduğunu söyledik. 'Ben düşürmedim' gibi sözler de söyledi. Ambulans geldi hastaneye kaldırdık" diye konuştu.

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