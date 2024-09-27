Erzurum’dan akılalmaz olay! 6 yaşındaki Emre’yi ezdi balkondan düştü süsü verdi

Sürücü B.A., aracı durdurdu, Emre Kara’yı yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı. (DHA) SERVİSÇİ VURDUKTAN SONRA ÜSTÜNDEN GEÇİYOR

Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara, servis şoföründen şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Ben şehir dışındaydım, haberim yoktu. Binanın görevlisi telefon açıp 'Çocuğun düşmüş, ambulansa attık götürüyoruz, bilginiz olsun hastaneye gelin' dedi. Ben hastaneye zamanında yetiştim. Eşimi aradım o da çıktı geldi. Okuldan kendi servisi getirip bırakıyor, çocuğun üstünden geçiyor, o şekilde bırakıp kaçıyor. Servisçi beni aradı."

Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara (DHA) "Güvenlik kameralarına yansıyor ama bana 'ben çocuğa vurmadım, bilmiyorum çocuk balkondan düşmüş' diyerek inkar etti. Görmüyor, hiç durmuyor ki orada çocuk iner inmez önünden çocuğa vurup üzerinden geçiyor. Şu an hayati tehlikesi var, beyin kanaması var. Çocuğumu görüyor vurduktan sonra üstünden geçiyor. Sonradan gelip çocuğu elinde poşeti tutar gibi alıyor. Götürüp binanın önüne bırakıyor, diyor ki 'Bu balkondan düşmüş' Şikayetçiyim."

Apartman görevlisi Okan Altay servis şoförünün çocuğu araçla ezdikten sonra getirip binanın bahçesine bıraktığını kameralardan öğrendiklerini söyledi. (DHA) 'BALKONDAN DÜŞTÜ SÜSÜ VERİYOR'

Olay günü servis şoförünün ters şeritten girip öğrenciyi indirdiğini söyleyen bina görevlisi Okan Altay da, "Araçtan inen Emre minibüsün önünden geçip eve gelmek isterken şoför hareket edip çocuğu altına alıyor. Biraz gittikten sonra duruyor ve dönüp baktığında çocuğu ezdiğini fark ediyor. Gelip çocuğu kucağına alarak binanın, balkonun dibine bırakıyor. Soranlara da 'Balkondan düştü' süsü veriyor. Biz kameralar olduğunu söyledik. 'Ben düşürmedim' gibi sözler de söyledi. Ambulans geldi hastaneye kaldırdık" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN