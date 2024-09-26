Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM gündeminde hangi konular olacak?

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Yeni yasama yılı öncesinde Meclis'te hummalı bir çalışma yürütüldü. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, TBMM ana binasında bulunan mermer zeminler ve Şeref Merdivenleri onarıldı ve cilalama işlemleri yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Meclis'in açılışı öncesi detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, 15 ve 16 Ağustos'ta yapılan olağanüstü toplantılar dışında tatiline devam etti. Meclis, 1 Ekim Salı günü 2024-2025 yasama yılı için yeniden çalışmalarına başlayacak. Anayasa gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına start verecek.