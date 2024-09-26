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Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM gündeminde hangi konular olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılına hızla hazırlanıyor. 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine başlamadan önce yapılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi. Meclis’in yeni yasama dönemine ekonomik düzenlemeler ve 9. Yargı Paketi ile hızlı bir giriş yapması bekleniyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler!

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:22 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:22
Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM gündeminde hangi konular olacak?

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Yeni yasama yılı öncesinde Meclis'te hummalı bir çalışma yürütüldü. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, TBMM ana binasında bulunan mermer zeminler ve Şeref Merdivenleri onarıldı ve cilalama işlemleri yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Meclis'in açılışı öncesi detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, 15 ve 16 Ağustos'ta yapılan olağanüstü toplantılar dışında tatiline devam etti. Meclis, 1 Ekim Salı günü 2024-2025 yasama yılı için yeniden çalışmalarına başlayacak. Anayasa gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına start verecek.

Yeni yasama yılında Meclis'in ilk mesaisinde ekonomi ön planda olacak. 3 Ekim'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikası stratejileri değerlendirilecek.

Meclis'in gündeminde ayrıca 9. Yargı Paketi ve ekonomi ile ilgili düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor. Ekonomide atılacak adımlar ve yargı reformu, yeni yasama yılının ana başlıkları arasında olacak.

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