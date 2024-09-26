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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz canlı yayınlarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptı! Hakkında inceleme başlatıldı

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz sahalardan sosyal medyaya pas attı. Canlı yayınlarda ise yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptı. Milyonlar kazandı. Tüm mallarına el konulduğu açıklandı. Ama o çoktan Gürcistan’a kaçmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz canlı yayınlarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptı! Hakkında inceleme başlatıldı

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Batuhan Karadeniz... Sadece futboluyla değil gerilim dolu halleriyle de hafızalara kazındı. Disiplinsiz davranışları yüzünden sayısız kez kadro dışı kaldı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başladı. Bir anda yıldızı parladı. Sosyal medyada yaptığı spor yorumları ve canlı yayınlarla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ancak Karadeniz, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Canlı yayınlar aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı öne sürülen eski futbolcu hakkında MASAK tarafından inceleme başlatıldı. Banka hesapları mercek altına alındı.

HAKARET ETTİ...
Canlı yayınlarında yasa dışı bahis sitelerini tanıtmakla suçlanan Karadeniz'in, bu incelemeler sonrası Gürcistan'a gittiği ortaya çıktı. Karadeniz'in, kendisine tepki gösteren kullanıcılara hakaret içerikli cevaplar vermesi tepki topladı. Türkiye'ye gelir gelmez gözaltına alınacağı vurgulandı. Batuhan Karadeniz ise sosyal medya hesabından, Tiktok fenomeni olan sevgilisi İrem Çağlar ile beraber olduğunu gösteren video paylaştı.

DERKAN BAŞER İDDİASI
Dilan-Engin Polat'ın sanık olduğu kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasının iddianamesinde ilginç bir isim dikkat çekmişti. O isim Derkan Başer'di. Polatlar'ın Derkan Başer'in parasını akladığı iddia edilmişti. İşte Karadeniz olayında da yine Başer ismi gündeme geldi. İddiaya göre Karadeniz, Bayer'in Gürcistan'daki kumarhanesinin üst katında bulunan eve yerleşti. Buradaki stüdyo üzerinden program çekti.

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