Asım Pars evinde ölü bulundu

Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan ve Galatasaray, Ülkerspor, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka gibi dev takımlarda forma giyen Asım Pars, Bosna Hersek'in, kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

'TAKIM ARKADAŞI DAYURDU'

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi. Basketbolcu Pars'ın vefat haberini eski takım arkadaşı Nedim Yücel duyurdu.