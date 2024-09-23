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Düzce'de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

Düzce'de şiddetli yağış sonrası cadde ve yollarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak, kazaları beraberinde getirirken, yolda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 15:03 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 15:06
Düzce’de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

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Düzce'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü (AA)Düzce'de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü (AA)

SAĞANAK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuvvetli yağış nedeniyle hasarlı kazalar da kaçınılmaz oldu.

Düzce'de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü (AA)Düzce'de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü (AA)

VALİLİK ÇEVRE İLLERİ DE UYARDI!

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceğini belirtirken, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin de beklendiğini açıkladı.

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