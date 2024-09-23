Düzce'de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü (AA)



VALİLİK ÇEVRE İLLERİ DE UYARDI!

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceğini belirtirken, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin de beklendiğini açıkladı.