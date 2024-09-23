Düzce’de sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

Düzce'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu.
Düzce'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu.
SAĞANAK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.
Kuvvetli yağış nedeniyle hasarlı kazalar da kaçınılmaz oldu.
VALİLİK ÇEVRE İLLERİ DE UYARDI!
Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceğini belirtirken, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin de beklendiğini açıkladı.