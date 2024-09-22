En sevdiği yerde gülerek gitti

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Yönetmen, şarkıcı Metin Arolat'tan (52) acı haber geldi. Kozyatağı'nda sahne alan Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaştı. Ünlü şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat için bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Arolat, yarın İzmir'de aile kabristanına defnedilecek.





REJİM YAPIYORDU...



Ünlü şarkıcının ölüm haberini alan yakın arkadaşı sanatçı Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Çok neşeliymiş. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra 'Verin gömleğimi, iyiyim ben' demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Tekrar yere yığılmış. Hemşire kalp masajı yapmış. Kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş" dedi.