PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dur ihtarına uymadı! Çok geçmeden yakalandı

CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta kaçak ürünler bulundu. Ün, “Haberim yok” diye kendini savundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Dur ihtarına uymadı! Çok geçmeden yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül günü Edirne otobanında uygulama yapmak için tertibat aldı. Polisin durdurmak istediği çakarlı bir lüks araç, ihtara uymayıp gaza bastı. Çok geçmeden yakalanan araçta bulunan iki kişinin birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Aracın CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu anlaşıldı. Bagajdan yola 2 milyon TL'lik elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Gözaltına alınan ikili, serbest bırakıldı. Ün, araçtakilerden şikayetçi olduğunu açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, New York’taki Türkievin’e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! İkili sistem müjdesi: Prim günü fazla olan yüksek maaş alacak
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli! New York’taki Türkevi’nin önüne vatandaşlar akın etti
Dev derbi Cimbom’un! Galatasaray Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendi
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one
ÖZEL | Dev derbinin ardından gerginlik! İki yıldız arasında tartışma
Nefeslerin tutulduğu an! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ekrana yansımayanlar...
Başkan Erdoğan BM’de hitap edecek! Hangi konulara dikkat çekecek? Esad ile görüşecek mi?
İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Kadın yöneticimize su şişesi isabet etti!
Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!
Takvim derbideydi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşananlar
Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu
İşte Kahramanmaraş’ın fay etüt raporu: Yerleşim o bölgelere kurulacak
İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?
İstanbul’da peş peşe metrobüs kazaları: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çarpıştılar
SON DAKİKA