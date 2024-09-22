Dur ihtarına uymadı! Çok geçmeden yakalandı

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül günü Edirne otobanında uygulama yapmak için tertibat aldı. Polisin durdurmak istediği çakarlı bir lüks araç, ihtara uymayıp gaza bastı. Çok geçmeden yakalanan araçta bulunan iki kişinin birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Aracın CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu anlaşıldı. Bagajdan yola 2 milyon TL'lik elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Gözaltına alınan ikili, serbest bırakıldı. Ün, araçtakilerden şikayetçi olduğunu açıkladı.

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