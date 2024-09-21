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Narin’in öldürüldüğü köyde çocukları da susturdular!

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Psikososyal Destek Ekipleri, 8 yaşındaki Narin’in öldürüldüğü Tavşantepe Mahallesi’ne gitti. Köydeki çocukların fazla konuşmadıkları, aileleri tarafından susmalarının çok sıkı şekilde telkin edildiklerini belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Narin’in öldürüldüğü köyde çocukları da susturdular!

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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başladı. 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek verdi. Rapor hazırladı. Söz konusu rapor, tamamlanarak bakanlığa gönderildi.Ön raporda, "Aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimali"de ifade edildi. Raporda çocukların uyum sağlamakta zorlandıkları kaydedildi.



BU DA ADLİ TIP RAPORU!
Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapora göre ise Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtildi. Çocuklar, Narin'in mezarını ziyaret ediyor. Ancak ağızlarını bıçak açmıyor.

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