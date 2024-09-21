Liverpool’un sol beki Nantes’i alıyor

Liverpool'un savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold, Fransa Ligue 1 kulübü Nantes'ı satın almak için 80 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Alexander- Arnold'un bu hamlesinin, Kylian Mbappe'nin Fransa Ligue 2 takımı Stade Malherbe Caen'i satın almasının ardından ilham aldığı düşünülüyor. Alexander-Arnold'un bu sürpriz hamlesi, Liverpool ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kulübü satın alması halinde, İngiliz yıldızın futboldaki etkisi sadece saha içinde değil, saha dışında da büyümeye devam edecek.

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