Liverpool’un sol beki Nantes’i alıyor

Liverpool'un savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold, Fransa Ligue 1 kulübü Nantes'ı satın almak için 80 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Alexander- Arnold'un bu hamlesinin, Kylian Mbappe'nin Fransa Ligue 2 takımı Stade Malherbe Caen'i satın almasının ardından ilham aldığı düşünülüyor. Alexander-Arnold'un bu sürpriz hamlesi, Liverpool ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kulübü satın alması halinde, İngiliz yıldızın futboldaki etkisi sadece saha içinde değil, saha dışında da büyümeye devam edecek.