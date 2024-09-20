Pakistanlı yapışık ikizler Mirha ve Minal için 14 saatlik operasyon

Mirha ve Minal, 2023'te hayata merhaba dedi. Bedenleri ayrı, başları bitişik haldeydi. Pakistanlı aile, çare bu lamayınca İngiltere'deki Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani ile temasa geçti. Ancak ülkesinde maddi yetersizlik nedeniyle bu ameliyatı yapamayacağını belirten Jeelani, Başkan Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ikizler Türkiye'ye getirildi. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik operasyon ile ameliyat edildi. Kardeşler ilk kez yüz yüze gelirken Türk hekimler dünyanın zirvesine yerleşti. Operasyona katılan Jeelani, "Türkiye'nin sağlık sistemi mükemmel" dedi.

'İKİZ'İ DE KURTULDU

Pakistanlı yapışık ikizler, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de tedaviye alındı. İngiltere'den gelen dünyaca ünlü beyin cerrahıyla birlikte 60 kişilik Türk hekimleri tarafından 14 saatlik operasyonla ayrıldı...

Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Bu şekilde yaşamaları imkansız olan ikizlerin ailesi, Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani ile irtibata geçti. Yapışık ikizleri ayırmakla ünlü doktor, bu yavrular için yardım kampanyası düzenledi. Ancak kampanyadan beklenen sonuç gelmedi.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK

Daha önce Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine Londra'da yapışık ikiz ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Jeelani, yeterli para toplanamadığı için operasyonun Türkiye'de yapılması için harekete geçti. Hemen Başkan Erdoğan'dan yardım istedi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla operasyonun Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılmasına karar verildi. İkizler aile ile birlikte Pakistan'dan, Prof. Jeelani de Londra'dan Ankara'ya geldi. Temmuz ayında sabah saat 06.30'da başlayan ameliyat, Prof. Dr. Jeelani, Doç. Dr. Harun Demirci, Doç. Dr. Hasan Murat Ergani'nin öncülüğündeki 60 kişilik ekip tarafından tam 14 saatte bitti. Bebeklerin ameliyata hazırlıklarının aylarca sürdüğü belirtildi. Minik yavruların öncelikle beyin dokularının geliştirildiği kaydedildi. Ameliyat sonrası ise ilk etapta ayrı kaldıklarında huzursuz olan kız bebeklerin, tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Sol taraflarından yapışık oldukları için o bölgelere fizik tedavi uygulandığı öğrenildi. Şimdi ellerini, kollarını ve bacaklarını rahatlıkla kullanan minik yavruların bir süre sonra taburcu edileceği, 1 ay sonra da 1. yaş günlerini kutlayacakları belirtildi.

Prof. Dr. Noor Ul Owase "Türkiye, mükemmel bir sağlık sistemine sahip. Dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulamaların bir araya getirildiği Bilkent Şehir Hastanesi bunun en büyük örneklerinden biri. Çalışmaktan gerçekten keyif aldığım çok tecrübeli doktorları bulunuyor. Bu, iki kız bebeğin hikayesinden çok daha büyük bir hikaye" dedi.