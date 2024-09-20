PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Pakistanlı yapışık ikizler Mirha ve Minal için 14 saatlik operasyon

Başkan Erdoğan talimat verdi. Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'ye getirildi. 60 kişil ekip 14 saatlik operasyona girdi. Minikleri ayıran Türk doktorlar tarihe geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Pakistanlı yapışık ikizler Mirha ve Minal için 14 saatlik operasyon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mirha ve Minal, 2023'te hayata merhaba dedi. Bedenleri ayrı, başları bitişik haldeydi. Pakistanlı aile, çare bu lamayınca İngiltere'deki Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani ile temasa geçti. Ancak ülkesinde maddi yetersizlik nedeniyle bu ameliyatı yapamayacağını belirten Jeelani, Başkan Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ikizler Türkiye'ye getirildi. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik operasyon ile ameliyat edildi. Kardeşler ilk kez yüz yüze gelirken Türk hekimler dünyanın zirvesine yerleşti. Operasyona katılan Jeelani, "Türkiye'nin sağlık sistemi mükemmel" dedi.

'İKİZ'İ DE KURTULDU
Pakistanlı yapışık ikizler, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de tedaviye alındı. İngiltere'den gelen dünyaca ünlü beyin cerrahıyla birlikte 60 kişilik Türk hekimleri tarafından 14 saatlik operasyonla ayrıldı...

Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Bu şekilde yaşamaları imkansız olan ikizlerin ailesi, Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani ile irtibata geçti. Yapışık ikizleri ayırmakla ünlü doktor, bu yavrular için yardım kampanyası düzenledi. Ancak kampanyadan beklenen sonuç gelmedi.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK
Daha önce Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine Londra'da yapışık ikiz ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Jeelani, yeterli para toplanamadığı için operasyonun Türkiye'de yapılması için harekete geçti. Hemen Başkan Erdoğan'dan yardım istedi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla operasyonun Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılmasına karar verildi. İkizler aile ile birlikte Pakistan'dan, Prof. Jeelani de Londra'dan Ankara'ya geldi. Temmuz ayında sabah saat 06.30'da başlayan ameliyat, Prof. Dr. Jeelani, Doç. Dr. Harun Demirci, Doç. Dr. Hasan Murat Ergani'nin öncülüğündeki 60 kişilik ekip tarafından tam 14 saatte bitti. Bebeklerin ameliyata hazırlıklarının aylarca sürdüğü belirtildi. Minik yavruların öncelikle beyin dokularının geliştirildiği kaydedildi. Ameliyat sonrası ise ilk etapta ayrı kaldıklarında huzursuz olan kız bebeklerin, tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Sol taraflarından yapışık oldukları için o bölgelere fizik tedavi uygulandığı öğrenildi. Şimdi ellerini, kollarını ve bacaklarını rahatlıkla kullanan minik yavruların bir süre sonra taburcu edileceği, 1 ay sonra da 1. yaş günlerini kutlayacakları belirtildi.

Prof. Dr. Noor Ul Owase "Türkiye, mükemmel bir sağlık sistemine sahip. Dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulamaların bir araya getirildiği Bilkent Şehir Hastanesi bunun en büyük örneklerinden biri. Çalışmaktan gerçekten keyif aldığım çok tecrübeli doktorları bulunuyor. Bu, iki kız bebeğin hikayesinden çok daha büyük bir hikaye" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
SON DAKİKA