Esra Erol’da canlı yayınında böyle gözaltına alındılar!

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da yaşanan bir olay yine gündemi salladı. Dilan Arı, narsist olduğunu iddia ettiği eşi Mustafa'dan boşanmak için canlı yayına çıktı. Eşinin 1.5 yaşındaki bebeğine kötü davrandığını söyleyerek isyanını haykırdı. Fakat gerçekler canlı yayında ortaya çıktı. Eşi Mustafa ile canlı yayında yüzleşen Dilek Arı, "Çocuklarım benim kırmızı çizgim" dedi. Karşısında eşi Mustafa'yı görünce çocukları için bir şans daha verdiğini ifade etti. Ancak o sırada yayına gönderilen 1.5 yaşındaki bebeğin alkol şişesi tuttuğu hatta alkol şişesini ağzına aldığı görüntüler büyük tepkilere yol açtı.

"İÇİ BOŞTU" DEDİLER!

Anne ve baba "İçi boştu" diyerek durumu normalleştirmeye çalıştı. Yayına bağlanan bir kişi, "Arı çifti çocuklarının eline alkol şişesi vermekle kalmıyor, çocuklar uyusun diye alkol de içiriyorlar" dedi. O anları ihbar kabul eden polis, stüdyoya geldi. Anne babayı ifadelerini almak üzere karakola götürdü.