Terapistlere göre her zaman mutsuz olan insanların 7 günlük alışkanlığı!

3) Kendine Bakım Yapmamak: Kendine bakım yapmayı ihmal etmek sağlığı ciddi şekilde etkileyebilir. Kendine bakımın önemli olduğu ve küçük adımlarla sağlığa öncelik verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kişisel sağlığı ön planda tutmak genel mutluluğu artırabilir. 4) Başkalarıyla Karşılaştırmak: Sosyal medyada başkalarının hayatlarıyla kıyaslama yapmak mutsuzluk yaratabilir. Sosyal medya kullanımını azaltmak ve kendi yolculuğuna odaklanmak daha sağlıklı bir zihniyet sağlayabilir.

5) Kin Tutmak: Geçmişte yaşanan olumsuzluklara kin tutmak mevcut mutluluğu engeller. Affetmenin, hem başkaları hem de kendimiz için önemli olduğu ve huzuru getirdiği ifade ediliyor.

6) Konfor Alanından Çıkma Korkusu: Konfor alanının dışında kalmak kişisel gelişim ve mutluluk için gereklidir. Küçük adımlarla konfor alanını genişletmek, yeni deneyimler kazandırabilir ve memnuniyeti artırabilir.

7) Mutluluğu Aşırı Derecede Değerlendirmek: Sürekli mutluluğu aramak mutsuzluk yaratabilir. Duyguları olduğu gibi kabul etmek ve dengeyi sağlamak gerçek memnuniyeti bulmak için daha etkili olabilir.

Mutluluk, kişisel değerler ve öz-şefkatle uyumlu bir yaşamın yan ürünü olarak görülmelidir. Yaşamın dalgalanmalarını kabul etmek ve kişisel bağlantılar kurmak, gerçek memnuniyeti sağlamaya yardımcı olabilir.