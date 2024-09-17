Mardin’de akılalmaz olay! Sokakta çıplak dolaşan kişiyi dövüp, polise teslim ettiler

Mardin'de sokakta çıplak halde dolaşan kişi, çevredekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi. Olay, cep telefonuyla kayda alındı.

"BÖYLE GEZMEYE UTANMIYOR MUSUN"

Olay, öğleden sonra Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çıplak halde dolaşan kişiyi görenler, 'Böyle gezmeye utanmıyor musun?' diyerek tepki gösterdi.

TEKME TOKAT DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Tepkinin büyümesi ile çevredekiler adamı tekme, tokat dövüp çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti. Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.