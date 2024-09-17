Balığı en lezzetli şekilde pişirmenin püf noktası! Pişirmeden önce mutlaka gerekli

🍋 Limon Dilimleri Kullanın Balıkları ızgaraya dizmeden önce, ızgaranın altına limon dilimleri yerleştirebilirsiniz. Limon dilimleri, balıkla ızgara arasında bir katman oluşturur ve hem yapışmayı önler hem de balığa ekstra bir aroma katar.

🧂 Baharatlı Sos Hazırlayın Balıkları pişirmeden önce, karabiber, tuz, zeytinyağı ve limon suyundan oluşan bir sos hazırlayın. Balıkları bu sosun içinde bir süre bekletmek, hem lezzetlerini artırır hem de yapışmayı önler.

🛠️ Maşayı da Yağlayın Balıkları çevirirken kullandığınız maşada da yapışma sorunu olabilir. Bunu önlemek için maşayı da hafifçe yağlamanız önerilir. Bu sayede balıkları çevirmek çok daha kolay olacaktır.

🔥 Izgara Sıcaklığına Dikkat Edin Izgaradaki balıkların yanmaması ve yapışmaması için ısıya ve bekletme süresine dikkat etmek önemlidir. Orta ateşte pişirmek ve balıkları sık sık kontrol etmek, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar. Bulgur pilavının bilinmeyen püf noktası! 1 bardak eklemek lezzetini arttırıyor Bulgur pilavının bilinmeyen püf noktası! 1 bardak eklemek lezzetini arttırıyor