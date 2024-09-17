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Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye gelecek

Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için Türkiye’ye getirilemedi. Kızı Anjelik Calvin, annesinin otopsi işlemlerinin başladığını duyurdu. Türkiye’de toprağa verileceğini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye gelecek

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Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan ve yeşil gözleriyle tanınan Ahu Tuğba, yaşadığı trafik kazası sonrası operasyonlar geçirdi. Bir türlü eski sağlığına kavuşamadı. Bunun yanı sıra bir de KOAH'la mücadele etti. Ahu Tuğba 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü olarak bulundu. Acısıyla tüm sanat camiasını yasa boğdu. Cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye'ye getirilecekti.

KIZI BAŞVURDU
Fakat, oyuncunun Adli Tıp işlemleri tamamlanamadı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin otopsi için götürüldüğü cenaze evinin sorumlusu olan müfettişi suçlamış ve polis departmanı üst yönetimine dilekçeyle başvurmuştu.

OTOPSİ KARARI ÇIKTI
Otopsi kararı nihayet alındı. Anjelik Calvin,"Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. Yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve 'Anneni otopsiye alıyoruz' dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen önümüzdeki hafta naaşı çok sevdiği Türkiye'de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek" dedi.

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