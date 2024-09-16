Yalova’da korkunç olay: İcra gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

Yalova'da önceki gün dehşet veren bir olay yaşandı. Ev sahibi K.A. (69), aynı binada oturduğu kiracısı Adnan S.'ye (50), evinden çıkması için icra memuru gönderdi. Buna sinirlenen kiracı, ev sahibiyle tartıştı. Olay gitgide büyüdü. Gözü dönen Adnan S., eline aldığı bıçakla ev sahibi K.A.'nın cinsel organını kesti. Yetmedi yumrukladı. Ev sahibi kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra kiracı olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, K.A.'yı hastaneye kaldırdı. Burada ameliyata alındı.

'PLAN YAPMADIM'

Adnan S., saatler sonra polise giderek teslim oldu. İfadesinde, "Kendisi ile kira konusunu konuştuk, icrayı uygulamayacağını, kaldıracağını söyledi. Böyle bir olayın planını yapmadım, bana hakaret edince aniden cinsel organını kestim" dedi.Saldırgan Adnan S., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı.