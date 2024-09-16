Sezaryenle doğum yaparken kanser teşhisi kondu! Hayatının şokunu yaşadı

12 aydan uzun süredir mide ağrıları çeken ve birçok kez hastaneye başvuran Lois Walker, doğum yapmak üzere sezaryen masasına yattığında acı bir gerçeği öğrendi. Hamileliği boyunca şikayetlerine çözüm bulunamayan Walker'a, doğum sırasında yapılan kontrollerde kanser teşhisi konuldu. Yumurtalık, karın zarı ve lenf düğümlerine yayılan dördüncü evre kanserle mücadele edeceğini öğrenen genç anne, büyük bir şok yaşadı.
SEZARYEN SIRASINDA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
İngiltere'de yaşayan Lois Walker, 12 aydan uzun süredir çektiği mide ağrılarının ardından sezaryenle doğum yaparken dördüncü evre kanser teşhisi aldı. 37 yaşındaki Walker, karantina süresince birçok kez doktorlara başvurdu, ancak mide ağrıları psikolojik nedenlere bağlanarak kendisine sadece kaygı giderici ilaçlar verildi.
Lois, bebeği Ray ile hastanede
Lois Walker, 2020 yılının Haziran ayında mide şişkinliği ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ancak defalarca başvurduğu doktorlar, kendisine huzursuz bağırsak sendromu teşhisi koydu ve ciddi bir durum olmadığını söyledi.
Walker, hamile olduğunu öğrendiği Aralık 2020'de ise durum daha da ciddileşti. Hamilelik sürecinde artan mide ağrıları ve kilo kaybı nedeniyle sağlık hizmetlerine yeniden başvurdu. Ancak doktorlar, Lois'in durumunu ciddiye almadı.