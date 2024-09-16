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Sezaryenle doğum yaparken kanser teşhisi kondu! Hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'de yaşayan Lois Walker, sezaryenle doğum yaparken hayatının en büyük şokunu yaşadı. Aylarca süren mide ağrıları nedeniyle defalarca doktorlara başvuran Walker'a, ağrılarının psikolojik olduğu ve kaygı giderici ilaçlar kullanması gerektiği söylendi. Ancak sezaryenle bebeğini dünyaya getirdiği sırada yapılan tetkiklerde, dördüncü evre kanser olduğu ortaya çıktı. Genç kadın, doğum mutluluğunu yaşayamadan aldığı bu yıkıcı haberle sarsıldı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 20:34
Sezaryenle doğum yaparken kanser teşhisi kondu! Hayatının şokunu yaşadı

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12 aydan uzun süredir mide ağrıları çeken ve birçok kez hastaneye başvuran Lois Walker, doğum yapmak üzere sezaryen masasına yattığında acı bir gerçeği öğrendi. Hamileliği boyunca şikayetlerine çözüm bulunamayan Walker'a, doğum sırasında yapılan kontrollerde kanser teşhisi konuldu. Yumurtalık, karın zarı ve lenf düğümlerine yayılan dördüncü evre kanserle mücadele edeceğini öğrenen genç anne, büyük bir şok yaşadı.

SEZARYEN SIRASINDA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İngiltere'de yaşayan Lois Walker, 12 aydan uzun süredir çektiği mide ağrılarının ardından sezaryenle doğum yaparken dördüncü evre kanser teşhisi aldı. 37 yaşındaki Walker, karantina süresince birçok kez doktorlara başvurdu, ancak mide ağrıları psikolojik nedenlere bağlanarak kendisine sadece kaygı giderici ilaçlar verildi.

Lois, bebeği Ray ile hastanede Lois, bebeği Ray ile hastanede

Lois Walker, 2020 yılının Haziran ayında mide şişkinliği ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ancak defalarca başvurduğu doktorlar, kendisine huzursuz bağırsak sendromu teşhisi koydu ve ciddi bir durum olmadığını söyledi.

Walker, hamile olduğunu öğrendiği Aralık 2020'de ise durum daha da ciddileşti. Hamilelik sürecinde artan mide ağrıları ve kilo kaybı nedeniyle sağlık hizmetlerine yeniden başvurdu. Ancak doktorlar, Lois'in durumunu ciddiye almadı.

Lois, ve eşiLois, ve eşi

Doğum sırasında doktorlar, Walker'ın yumurtalıklarında, karın zarında ve lenf düğümlerinde kanser tespit etti. Doğumun ardından yapılan tetkiklerle kanserin dördüncü evrede olduğu ve çeşitli organlara yayıldığı belirlendi.

Lois Walker, daha önce cilt kanseri geçmişi olduğunu belirterek, yaşadığı ihmalkarlık nedeniyle sağlık sistemini eleştirdi. "Eğer durumum daha erken teşhis edilseydi, bugün çok farklı bir noktada olabilirdim" diyen Walker, üç çocuğu olduğunu ve onları geride bırakma düşüncesinin kendisini derinden yaraladığını ifade etti.

Sağlık hizmeti aldığı Dove Valley Practice ise, Walker'ın bakım süreci ve yapılan testlerle ilgili üzgün olduklarını belirten bir açıklama yaptı. Walker'ın durumu kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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