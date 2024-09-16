Sezaryenle doğum yaparken kanser teşhisi kondu! Hayatının şokunu yaşadı

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12 aydan uzun süredir mide ağrıları çeken ve birçok kez hastaneye başvuran Lois Walker, doğum yapmak üzere sezaryen masasına yattığında acı bir gerçeği öğrendi. Hamileliği boyunca şikayetlerine çözüm bulunamayan Walker'a, doğum sırasında yapılan kontrollerde kanser teşhisi konuldu. Yumurtalık, karın zarı ve lenf düğümlerine yayılan dördüncü evre kanserle mücadele edeceğini öğrenen genç anne, büyük bir şok yaşadı.

SEZARYEN SIRASINDA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ İngiltere'de yaşayan Lois Walker, 12 aydan uzun süredir çektiği mide ağrılarının ardından sezaryenle doğum yaparken dördüncü evre kanser teşhisi aldı. 37 yaşındaki Walker, karantina süresince birçok kez doktorlara başvurdu, ancak mide ağrıları psikolojik nedenlere bağlanarak kendisine sadece kaygı giderici ilaçlar verildi.