16 Eylül 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

16 Eylül 2024 tarihli, Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB, Apple Watch Series 9 GPS 45 mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
16 Eylül 2024 tarihli, Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB, Apple Watch Series 9 GPS 45 mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 15 128 GB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan ASİL ve YEDEK talihliler