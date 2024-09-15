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Isparta’da yangın kabusu! İki ev kullanılamaz hale geldi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangın büyük panik yaşattı. Alevlerin yükseldiği yangında bitişik iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın bir evde başladı ve kısa sürede yanındaki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 21:31 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 21:31
Isparta’da yangın kabusu! İki ev kullanılamaz hale geldi

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bitişik iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER YAN EVE SIÇRADI

Olay Salur Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Raşit Ergin'in (40) ikamet ettiği evde yangın çıktı. Alevler hemen bitişikteki başka bir eve de sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin yükseldiğini görenler durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak Hüyüklü kasabası itfaiye ekipleri de sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalar başlattı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

İKİ EV DE KÜLE DÖNDÜ

Yangında her iki ev de kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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