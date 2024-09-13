Gönüller Bir Olsun

Mevlid Kandili'nin manevi atmosferini yansıtan bu özel mesajlar, hem duygusal hem de ruhsal anlamda insanları bir araya getiriyor. İşte, bu geceyi daha anlamlı kılacak diğer mesajlar:

🤲"Rabbim bizi özünden iman eden, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."

🤲"Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."