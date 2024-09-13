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Buzz Adrin kimdir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 13 Eylül tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki “Buzz Adrin kimdir?” sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 23:18 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 23:20
Buzz Adrin kimdir?

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Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Buzz Adrin kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

SORU:Buzz Adrin kimdir?

A:Uzaya çıkan ilk insan

B:Ay'da yürüyen ikinci insan

C:Uzaya çıkan ikinci insan

D:Ay'da yürüyen en genç insan

CEVAP:B

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