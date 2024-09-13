Beyninin hangi tarafını kullanıyorsun? Bu testle hemen öğren

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Görsele baktığınızda beyninizin hangi tarafı daha aktif? Sağ beyin yaratıcı düşünme ve sezgiyle ilişkilendirilirken, sol beyin analitik düşünme ve mantıklı kararlar verme becerisiyle bilinir. Peki ya siz? Teste katılın ve beyninizin hangi tarafının daha baskın olduğunu keşfedin.

İLK GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEY NE ANLAMA GELİYOR? Asılı Maymun Gördüyseniz: Görselde ilk olarak asılı bir maymun gördüyseniz, beyninizin sağ yarıküresi daha aktif demektir. Bu, yaratıcı, sezgisel ve duygusal bir yapıya sahip olduğunuzu gösterir. Hayal gücünüz güçlü ve yenilikçi fikirler geliştirmek konusunda ustasınız. Sağ beyin baskın olan kişiler genellikle sanatsal faaliyetlerde daha başarılıdır ve büyük hayallere sahiptir.