5 soruluk EQ testiniz geldi! Ne kadar duygusalsın anında gör

Duygu sal zeka (EQ) sadece sosyal ilişkilerde değil, aynı zamanda iş ve kişisel başarıda da kritik bir rol oynar. Hazırladığımız bu kısa EQ testi , duygusal farkındalığınızı ölçerek hangi alanlarda güçlü olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak. Test sonuçlarına göre, empati, stres yönetimi veya kendini ifade etme gibi becerileriniz hakkında değerli geri bildirimler alabilir, kişisel gelişiminize yön verebilirsiniz.

Soru 1:

Bir arkadaşınız size moraliniz bozukken destek olmak istiyor ancak tavsiyeleri size uygun değil. Ne yaparsınız?

A) Teşekkür ederim, ancak ihtiyacım olan bu değil.

B) Destek olduğu için minnettar olur, söylediklerini dikkate almam.

C) Durumu sakince anlatır, nasıl daha iyi yardımcı olabileceğini paylaşırım.

Soru 2:

Bir projede işler yolunda gitmiyor ve siz ekibin liderisiniz. Nasıl tepki verirsiniz?

A) Sorunları göz ardı ederim, kendiliğinden çözülmesini beklerim.

B) Ekibimle birlikte çözüm yolları ararım.

C) Stresimi ekibe yansıtır, işleri hızlandırmaları için baskı yaparım.