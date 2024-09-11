İstanbul’da 1 liralık dehşet! Ekmek kavgası kanlı bitti

Tüyler ürperten olay, İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. Market sahibi Engin B. ekmeğin tanesini 10 TL'ye, yakındaki bir diğer marketin sahibi Aytaç Ağbaba ise ekmeğin adedini 9 TL'den satmaktaydı. İki esnaf arasında ürün fiyatları nedeniyle husumet yaşandı. Önceki akşam ise Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'ndeki markette kan aktı. Fiyatlar nedeniyle çıkan tartışmada Engin B., silahla Aytaç Ağbaba'ya kurşun yağdırdı. Bu sırada yanındaki kızı Berivan Ağbaba da ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi yollandı.

7 KURŞUN SIKMIŞ

Vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba olay yerinde kurtarılamadı. Ağır yaralanan kızı ise hastanede hayata gözlerini kapadı. Engin B. kısa sürede yakalandı. Morga kaldırılan cenazeler buradaki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. İki cenaze, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.