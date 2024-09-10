Tekirdağ’da akılalmaz olay! 2 yaşındaki bebek darp edildi |Anne tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.'nin (2) beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Sıla Y. ameliyat edilirken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi B.Y. ile 1 kişi gözaltına alındı. Sıla Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Malkara'da yaşayan anne B.Y., kızı Sıla Y'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan Sıla Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı.

SILA BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

"TV ÜNİTESİNDEN DÜŞTÜ" İDDİASI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Anne B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında anne B.Y ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Anne Bakiye Yeniçeri, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Anne Yeniçeri'nin getirildiği sırada adliye binası önünde toplanan kalabalık ise tepki gösterdi. Kalabalığı önlem alan polis ekipleri sakinleştirdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da ilçeye gelerek gelişmeleri takip etti.

Öte yandan soruşturma kapsamında savcılığın ailenin komşusu olan yaşı 18'den küçük çocuğunun ifadesine başvurduğu öğrenildi.