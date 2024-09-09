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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ı alkollü sürücü hayattan kopardı

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Milli basketbolcu İlkan Karaman’ı alkollü sürücü hayattan kopardı

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İzmir'de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi'nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, önceki gün eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a İnşaat Mühendisi Emre Ali Ö'nün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı.

Karaman ağır yaralandı. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek olay yerinden ayrılan Önder, kazadan 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı. Zanlının yapılan muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Aslen Tekirdağlı olan İlkan Karaman'ın acı haberini alan ailesi ve eski eşi, adeta yıkıldı. Karaman'ın vefatı sonrası eski kulüpleri taziye mesajı yayınladı. Karaman, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti.

DATÇA'YA YERLEŞMİŞTİ
İlkan Karaman, bir süre önce Datça'da ev kiraladı. Eşyalarınıt aşıdı. Bu ilçede yaşamak için hazırlıklarını tamamladı. Denizi çok seven Karaman, dalgıçlık hobisini geliştirmek için de zaman zaman daml aya başladı. Ama genç yaşta, trafik canavarı, onu hayattan kopardı.

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